MÄRKTE-Spekulation auf raschen Mobilfunk-Ausbau treibt Ausrüster

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Aufrüstung des Mobilfunknetzes steigen Anleger bei Ausrüstern ein. Die Aktien von Nokia und Ericsson stiegen am Montag um jeweils etwa vier Prozent. Auslöser der Rally waren Aussagen des Nokia-Chefs Rajeev Suri, dass die ersten Netze bereits 2018 für den kommenden Standard 5G fitgemacht würden. Dies ist ein Jahr früher als bislang gedacht. Ähnlich äußerte sich Nokia-Rivale Huawei. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

