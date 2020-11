MÄRKTE-Rekord-Einzelhandelsumsätze schieben Neuseeland-Dollar an

Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - Ein Rekord-Anstieg der neuseeländischen Einzelhandelsumsätze hievt die Währung des Landes auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Der “Kiwi-Dollar” stieg am Montag um 0,5 Prozent auf 0,6962 US-Dollar. Genährt wurde die Rally von einem 28-prozentigen Plus bei den Einzelhandelsumsätzen im dritten Quartal. Im vorangegangenen Quartal hatten strenge Coronavirus-Restriktionen noch einen historischen Einbruch von knapp 15 Prozent ausgelöst. Diese Zahlen seien ein Zeichen für die ungebrochene Kauflaune der Verbraucher, sagte Analyst Satish Ranchhod von der Westpac Bank. “Außerdem unterstreicht es die Effektivität der geld- und fiskalpolitischen Unterstützung in dieser für die Wirtschaft schwierigen Zeit.” (Reporter: Hakan Ersen, redigieet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)

