MÄRKTE-Lustloses Börsendebut für Nudelfirma Newlat

Mailand, 29. Okt (Reuters) - Der italienische Nudelproduzent Newlat ist bei seinem Börsendebut lustlos empfangen worden. Die Aktien notierten am Dienstag an ihrem ersten Handelstag kaum verändert. Der Hersteller von Nudeln der Marken Buitoni und Delverde hatte seine Aktien zum Preis von jeweils 5,8 Euro ausgegeben und damit am unteren Ende der Preisspanne von 5,8 bis 7,3 Euro.

Das Marktumfeld für Börsengänge in Italien ist derzeit schwierig. Zuletzt hatten der Luxusjacht-Hersteller Ferretti und der Lautsprecher-Produzent RCF von ihren Börsenplänen Abstand genommen. Die weltweite Konjunkturabkühlung, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das Scheitern des hochgejubelten Börsengangs des Bürovermieters WeWork hatten den Appetit der Investoren auf junge Unternehmen gebremst. (Reporterin: Valentina Za, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)