MÄRKTE-CME wirft Auge auf Broker NEX Group - NEX-Aktie auf Rekordhoch

Frankfurt, 16. Mrz (Reuters) - Die Anleger des britischen Betreibers von Handelsplattformen, NEX Group, hat das Übernahmefieber gepackt. Die Papiere schossen am Freitag in London um bis zu 38,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 930 Pence.

Die ehemals unter dem Namen ICAP vom britischen Unternehmer Michael Spencer gegründete Firma wird von der US-Optionsbörse CME umworben. Die Amerikaner hätten ein erstes Angebot gemacht, die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium, teilte NEX Group mit. Die CME Group ist die weltgrößte Terminbörse mit Sitz in Chicago. Die NEX Group ist vor allem im Devisen- und Anleihebereich als vermittelnder Broker und Abwickler tätig. In den vergangenen zwei Jahren sind die NEX-Aktien um mehr als 40 Prozent gestiegen. Politische Ereignisse wie der überraschende Wahlsieg Donald Trumps in den USA und das Brexit-Votum der Briten sorgten auf den Plattformen der Gruppe für regen Handel.

Nach Ansicht von Experten könnte das Zustandekommen eines transatlantischen Deals dieser Art die Rivalen herausfordern, vor allem die Londoner Börse LSE und deren Clearinghaus LCH. "Wird das einen Bieterkampf auslösen? Die LSE läuft Gefahr, eine weitere Möglichkeit zu verpassen", sagte Patrick Young, der als Berater in der Börsenbranche tätig ist. Aber auch die amerikanische Intercontinental Exchange sollte seinen Worten zufolge genau überlegen, ob der Kauf der NEX Group infrage komme. (Reporter: Huw Jones, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger