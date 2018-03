MÄRKTE-Optimismus von britischem Modehändler Next steckt Anleger an

Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Ein optimistischer Ausblick hat Anleger des britischen Modehändlers Next über ein schwieriges Jahr hinweggetröstet. Die Aktien gewannen am Freitag bis zu 7,6 Prozent und lagen an der Spitze des Londoner Leitindex.

Zwar sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erlöse um acht Prozent und damit das dritte Mal in Folge. 2017 sei das schwierigste Jahr seit rund 25 Jahren gewesen, betonte Chef Simon Wolfson. Die Konjunkturaussichten für 2018 beurteilte er aber deutlich positiver. Der Gegenwind von negativen Realeinkommen werde in diesem Jahr abflauen.

Mögliche Zinsanhebungen in Großbritannien sieht Wolfson nicht problematisch:” Die Vorteile einer wachsenden Wirtschaft und steigender Löhne werden die Kosten höherer Zinsen bei weitem übersteigen.” (Reporter: James Davey, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)