MÄRKTE-Britische Modekette Next schraubt Prognose nach oben

London, 25. Sep (Reuters) - Die britische Modekette Next hat Anleger am Dienstag mit einer höheren Ergebnisprognose erfreut. Die im Londoner Auswahlindex “Footsie” notierten Aktien legten um bis zu 9,3 Prozent auf 5600 Pence zu. Next schraubte nach einem Gewinnanstieg im ersten Halbjahr seine Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 nach oben und rechnet nun mit einem Vorsteuergewinn von 727 Millionen Pfund (umgerechnet rund 810 Millionen Euro). Das sind zehn Millionen Pfund mehr als bisher in Aussicht gestellt wurde.

Vor allem im August und Anfang September seien die Geschäfte besser gelaufen als erwartet, erklärte der Konzern. Allerdings bleibe der Markt für Einzelhändler in Großbritannien weiterhin schwankungsanfällig. Für den bevorstehenden Brexit sieht sich Next gut gerüstet. (Reporter: James Davey, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)