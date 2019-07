MÄRKTE-Britische Modekette Next stemmt sich gegen Flaute - Aktienplus

London, 31. Jul (Reuters) - Die Modekette Next stemmt sich gegen die Flaute im britischen Einzelhandel und beflügelt damit ihre Aktien. Die Papiere schnellten am Mittwoch um bis zu 9,6 Prozent nach oben und waren mit 6145 Pence so teuer wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Das Unternehmen hatte von Mai bis Juli überraschend vier Prozent mehr Kleidung zum vollen Ladenpreis verkauft und hob seine Prognose an. Der gesamte britische Einzelhandel hatte nach Angaben des Statistikamtes im Mai dagegen ein Umsatzminus verzeichnet, weil viele Verbraucher wegen des kalten Wetters den Kauf von Sommerkleidung verschoben.

"Wir haben unser Lager-Management in unseren Geschäften verbessert und konzentrieren uns darauf, die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt in die Läden zu bringen", sagte Firmenchef Simon Wolfson. Das Unternehmen schaffe es, den Rivalen Marktanteile abzunehmen, sagte Liberum-Analyst Wayne Brown. "Die Lagerbestände sind unter Kontrolle, und das hat sicherlich dazu geführt, dass sich die Margen verbessert haben." Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzplus vor Rabattaktionen von 3,6 Prozent und einen Gewinn von etwa 725 Millionen Pfund, das sind zehn Millionen Pfund mehr als bislang erwartet.