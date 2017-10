MÄRKTE-Prognose-Anhebung beflügelt Modehändler Next

Frankfurt/London, 14. Sep (Reuters) - Dank eines optimistischen Ausblicks steuert Next auf den größten Tagesgewinn seit knapp 18 Jahren zu. Die Aktien des britischen Modehändlers stiegen am Donnerstag um bis zu 13 Prozent auf ein Zehn-Monats-Hoch von 4990 Pence. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits fast zwei Mal so viele Next-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Next sieht den Gesamtjahresumsatz in einer Spanne von zwei Prozent unter Vorjahresniveau und 1,5 Prozent darüber. Bislang hatte der erfolgreichste britische Modehändler der vergangenen Jahre eine Veränderung zwischen minus drei und plus 0,5 Prozent angepeilt. Im ersten Halbjahr fiel der Gewinn zwar um 9,5 Prozent auf umgerechnet 343 Millionen Euro. Das Ergebnis liege aber leicht über den Erwartungen, sagten die Analysten der Investmentbank RBC Capital Markets. Dank des starken Online- und Auslandsgeschäftes könne in den kommenden Monaten mit steigenden Analystenprognosen gerechnet werden.