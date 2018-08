MÄRKTE-Verkaufsfantasien beflügeln Konsumforscher Nielsen

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - Spekulationen auf einen baldige Zerschlagung des Unternehmens bescheren den Nielsen-Aktien den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Titel des US-Konsumforschers, der unter anderem TV-Quoten ermittelt, stiegen zur Eröffnung der Wall Street am Montag um bis zu 17 Prozent auf 25,65 Dollar.

Der aktivistische Investor Elliott denkt nach eigenen Aussagen über einen Verkauf von Nielsen nach, wobei Elliott selbst einige Geschäftsbereiche ganz oder teilweise übernehmen könnte. Einer Pflichtmitteilung zufolge hält der Finanzinvestor 5,1 Prozent an Nielsen. Das Unternehmen hatte nach mehreren Quartalen mit enttäuschenden Geschäftszahlen in Folge im vergangenen Monat eine Überprüfung der Strategie angekündigt.