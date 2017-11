MÄRKTE-Nike lockt Anleger mit höherer Dividende

Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike hat Anleger mit einer höheren Gewinnbeteiligung angelockt. Die Aktien kletterten am Freitag an der Wall Street um bis zu vier Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 59,53 Dollar. Damit führten sie die Gewinnerliste im Dow-Jones-Index an.

Nike hebt seine Quartalsdividende um elf Prozent auf 20 Cent an, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Investoren erhalten die nächste Ausschüttung am 2. Januar. Nike zählt im Dow-Jones-Index zu den Unternehmen mit der geringsten Dividendenrendite.

Seit Jahresbeginn haben Nike-Aktien rund 13 Prozent zugelegt. Der Index kommt auf ein Plus von knapp 19 Prozent.

