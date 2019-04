MÄRKTE -Bericht über bevorstehende Gewinnwarnung drückt Nissan-Aktie

Tokio, 24. Apr (Reuters) - Ein Medienbericht über eine bevorstehende Gewinnwarnung hat am Mittwoch den Aktienkurs des japanischen Autobauers Nissan ins Minus gedrückt. Die Papiere verloren an der Tokioter Börse 2,4 Prozent an Wert. Zuvor hatte der Sender TV Tokyo berichtet, das Management werde noch im Tagesverlauf deutlich reduzierte Ergebnisschätzungen für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Grund dafür seien schwache Absätze in Nordamerika und China. Ein Nissan-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. (Reporter: Chris Gallagher geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles