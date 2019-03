MÄRKTE-Angeblich bevorstehende Geldwäsche-Enthüllung drückt Nordea Bank

Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - Ein geplanter TV-Bericht über angebliche Geldwäsche-Geschäfte der Nordea Bank macht Anleger nervös. Die Aktien des größten skandinavischen Geldhauses fielen am Montag in Helsinki um bis zu 6,6 Prozent. Das ist der größte Kurssturz seit einem Jahr.

Dem finnischen Sender Yle zufolge soll eine im Tagesverlauf ausgestrahlte Dokumentation zeigen, wie hunderte Millionen Euro aus dubiosen Quellen über Nordea geschleust wurden. Details nannte Yle nicht. Nordea-Chef Casper von Koskull soll im Anschluss an die Ausstrahlung im finnischen Fernsehen interviewt werden.

Die finnische Finanzaufsicht war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Im Oktober hatten skandinavische Behörden mitgeteilt, dass sie Unterlagen über mutmaßliche Verletzungen von Geldwäsche-Gesetzen durch Nordea erhalten hätten. Die Bank hatte daraufhin angekündigt, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Gegen Danske Bank und Swedbank laufen ähnliche Ermittlungen. Sie sollen über Estland einen dreistelligen Milliarden-Euro-Betrag von Geldern aus Russland und anderen ehemaligen Sowjet-Republiken gewaschen haben. Die Finanzaufsicht BaFin prüft eine mögliche Verstrickung der Deutschen Bank.

In Oslo rutschten die Papiere der Bank DNB am Montag um bis zu 4,6 Prozent ab. Norwegens größtes Geldinstitut ist gemeinsam mit Nordea Eigentümer der baltischen Luminor Bank. DNB wollte sich zu den möglichen TV-Enthüllungen nicht äußern.