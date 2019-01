MÄRKTE-Rekord-Kurssturz bei Norwegian Air - British Airways winkt ab

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Geplatzte Hoffnungen auf eine baldige Übernahme brocken Norwegian Air den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des norwegischen Billig-Fliegers fielen am Donnerstag in Oslo um fast ein Viertel auf ein Sechs-Jahres-Tief von 135,30 Kronen.

Zuvor hatte die British Airways-Mutter IAG eine erneute Offerte für Norwegian ausgeschlossen und angekündigt, ihre derzeit rund vierprozentige Beteiligung komplett verkaufen zu wollen. IAG-Aktien drehten daraufhin in London ins Plus und gewannen ein Prozent. Norwegian hatte eigenen Angaben zufolge im vergangenen Mai zwei Angebote von IAG erhalten, diese aber als zu gering zurückgewiesen.