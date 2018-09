MÄRKTE-Norwegen will nur noch in nachhaltige Firmen investieren

Frankfurt/Oslo, 05. Sep (Reuters) - Norwegen setzt im Kampf gegen Umweltverschmutzung und Verstöße gegen Menschenrechte ein Zeichen. Der eine Billion Dollar schwere Staatsfonds des Landes will nur noch in Unternehmen investieren, die streng nachhaltig wirtschaften. Ein Schwerpunkt der Norweger liegt dabei auf der Bekämpfung der Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik. Skandinavische Länder wie Schweden und Norwegen gelten seit Jahren als Vorreiter bei dem Thema ESG-Investitionen, was für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governmental (Unternehmensführung) steht.

“Wir investieren in Entwicklungsländer und in Firmen, die Lösungen für ein umweltfreundliches Wirtschaften erforschen”, sagte der für den Fonds verantwortliche Manager Yngve Slyngstad am Mittwoch. “Wir werden uns nun aus Firmen zurückziehen, die nicht nachhaltig wirtschaften.” Eine der Forderungen des gewichtigen Investors an die Unternehmen ist der Schutz der Ozeane. “Davon betroffene Sektoren stammen aus meeresbezogenen Branchen wie beispielsweise Schifffahrt, Fischfang und Aquakulturen, aber auch aus dem Einzelhandel, der Plastik-Produktion sowie der Landwirtschaft.”

Norwegens Staatsfonds ist gemessen am verwalteten Vermögen der weltweit größte seiner Art. Er hält Beteiligungen an mehr als 9000 Unternehmen in 72 Ländern sowie ein Anleihe-Portfolio und Immobilien.