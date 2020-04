MÄRKTE-Norwegian-Aktien brechen ein - Sorgen um Rettungsplan

Oslo, 14. Apr (Reuters) - Die Aktionäre des Billigfliegers Norwegian befürchten ein Scheitern des Rettungsplans. Die Aktien brachen am Dienstag zeitweise um fast zwei Drittel ein, damit sind fast alle Gewinne seit 2015 wieder vernichtet.

Norwegian hatte schon vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie finanzielle Schwierigkeiten. Die Fluggesellschaft hat bei ihrem rapiden Wachstum einen hohen Schuldenberg angehäuft. Dazu kommt nun die weitgehende Einstellung des Flugverkehrs zur Bekämpfung der Pandemie; fast alle Flugzeuge stehen am Boden. Vergangene Woche legte Norwegian einen Rettungsplan vor. Demnach sollen Schulden im Milliardenhöhe in Eigenkapital umgewandelt werden, dazu kommt eine Kapitalerhöhung. “Norwegian steht am Ende der Schlange. Dennoch besteht Hoffnung für die Fluggesellschaft, und abhängig von einer Einigung mit den Gläubigern könnte sie weiter abheben”, schrieben die Analysten des Brokerhauses Bernstein. Sollten aber die Gläubiger nicht zustimmen, dürfte das Geschäft eingestellt und der Insolvenzprozess eingeläutet werden, und die Aktionäre gingen leer aus. (Reporter: Tommy Lund, gechrieben von Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)