MÄRKTE-Norwegian-Aktien brechen nach Kapitalerhöhung ein

Oslo, 18. Mai (Reuters) - Die Aktien des Billigfliegers Norwegian brechen nach dem Abschluss einer Kapitalerhöhung zu einem Niedrigpreis ein. Die Papiere notierten am Montagmorgen mit 2,51 Kronen, das ist nur noch die Hälfte des Kurses vom Freitag. Im Handelsverlauf grenzten sie aber einen großen Teil der Verluste wieder ein und lagen nur noch 17 Prozent im Minus.

Das Unternehmen gab 400 Millionen neue Aktien zum Preis von jeweils nur einer norwegischen Krone aus. Die Papiere sollen im Wochenverlauf gehandelt werden können. Zudem sollen Anleihen in Eigenkapital umgewandelt werden. Mit diesen Schritten wird der Anteil der bisherigen Aktionäre stark verwässert - die Zahl der Aktien steigt so auf insgesamt 3,5 Milliarden von 163,6 Millionen. Ziel ist es, Zugang zu weiteren staatlichen Garantien zu erhalten. Damit sichert sich das stark geschrumpfte Unternehmen, das von der Coronakrise zum Stillstand gezwungen wurde, das Überleben. Der im vergangenen Monat vorgelegte Rettungsplan sieht weitere Umbaumaßnahmen vor. 95 Prozent der Flugzeuge sollen zwölf Monate lang am Boden bleiben, lediglich sieben Maschinen sollen abheben. Erst 2021 sei ein langsames Hochfahren des Betriebs geplant. (Reporter: Terje Solsvik, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)