MÄRKTE-Bitcoin-Vorstoß beflügelt US-Möbelhaus Nova LifeStyle

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Der geplante Verkauf von Waren gegen Bitcoin & Co. beschert Nova LifeStyle einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des amerikanischen Möbelhändlers stiegen am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um 38 Prozent auf 3,35 Dollar. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, künftig Bitcoin und andere große Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

