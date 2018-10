MÄRKTE-Forschungserfolg des Rivalen Eli Lilly belastet Novo Nordisk

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Nach einem Forschungserfolg des US-Rivalen Eli Lilly bei der Entwicklung einer neuen Diabetes-Mittel haben die Anleger bei Novo Nordisk Reißaus genommen. Die Aktien des nach eigenen Angaben weltgrößten Insulin-Herstellers brachen in Kopenhagen um 8,9 Prozent auf ein 14-Monats-Tief von 276,10 Kronen ein. Im Gegenzug stiegen die Titel von Eli Lilly in New York um 6,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 115,68 Dollar.

Die Amerikaner hatten zuvor mitgeteilt, ein neues Diabetes-Mittel, das zwei Hormone in einem anbietet, erfolgreich getestet zu haben. Damit sei bei bestimmten Patienten ein niedrigerer Blutzuckerwert und eine größere Gewichtsabnahme erreicht worden.

Die Daten werfen nach Einschätzung der DZ Bank sowohl auf den aktuellen Umsatzträger von Novo Nordisk als auch auf die Hoffnungsträger einen Schatten. Der Bereich Biopharmazeutika stehe ohnehin unter verstärktem Druck durch neuartige Konkurrenz, während der Bereich Insuline durch anhaltenden Preisdruck in den USA gekennzeichnet sei. Analyst Elmar Kraus bekräftigte in einer Kurzstudie seine Verkaufsempfehlung.

Auch die im MDax gelisteten Aktien von Evotec gaben zwei Prozent auf 18,19 Euro an. Evotec hatte im August eine Zusammenarbeit mit den Dänen bei der Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit angekündigt. (Reporter: Andrea Lentz, unter Mitarbeit von Saumya Joseph in Bangalore, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)