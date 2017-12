MÄRKTE-Zusammenarbeit mit Franzosen schiebt Online-Supermarkt Ocado an

London, 28. Nov (Reuters) - Die Vereinbarung einer Zusammenarbeit mit der französischen Supermarktkette Casino hat am Dienstag die Ocado-Aktien in die Höhe schnellen lassen. Die Papiere des britischen Online-Händlers stiegen in London um rund 28 Prozent auf 327,7 Pence. Casino-Titel legten in Paris zwei Prozent auf 49,37 Euro zu. Die Franzosen können künftig zur Entwicklung ihres Internethandels die E-Commerce-Plattform von Ocado nutzen. Langfristig würde dies Ocado zugutekommen, teilte das Unternehmen mit.

Für Analysten gilt die Zusammenarbeit mit einem internationalen Einzelhändler als Schlüssel für den Erfolg von Ocado. Zunächst würden rund 50.000 Lebensmittel im Großraum Paris über das Internet angeboten, teilte Casino-Chef Jean-Charles Naouri mit.