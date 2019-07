MÄRKTE-Online-Supermarkt Ocado trotz Gewinneinbruch im Aufwind

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Von dem Gewinneinbruch bei Ocado lassen sich Anleger nicht beirren. Die Aktien des britischen Online-Supermarkts stiegen am Dienstag um bis zu sechs Prozent.

Wegen der Beeinträchtigungen durch ein Feuer in einem Vertriebszentrum brach der operative Halbjahresgewinn den Angaben zufolge um fast die Hälfte auf umgerechnet 21 Millionen Euro ein. Dies sei ein größerer Rückgang als erwartet, schrieb Analyst Ian Hunter vom Vermögensverwalter Investec. Für Investoren seien jedoch die langfristigen Wachstumsaussichten wichtiger. Ähnlich argumentierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die internationalen Kooperationen mit Einzelhändlern trügen erste Früchte. “Die Einnahmen aus diesen Deals werden in den kommenden Jahren deutlich steigen.” (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)