MÄRKTE-Old Mutual spaltet Sparte ab - Aktie "Footsie"-Favorit

London, 19. Dez (Reuters) - Der Verkauf der britischen Vermögensverwaltungssparte kommt bei den Anlegern des Finanzkonzerns Old Mutual gut an. Die Titel des britischen Instituts kletterten am Dienstag um 4,8 Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 223 Pence und waren mit Abstand größter Gewinner im Londoner Auswahlindex. Old Mutual verkauft die Sparte für umgerechnet rund 680 Millionen Euro an den Finanzinvestor TA Associates. Weitere Teile des 1845 im südafrikanischen Cape Town gegründeten Unternehmens sollen 2018 verkauft werden. Der Konzern, der neben Bank- und Versicherungsgeschäften auch Vermögensverwaltung anbietet, will sich selbst aufspalten. (Reporterin: Carolyn Cohn, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles