MÄRKTE-Oracle-Anleger senken nach Ausstieg von Buffett den Daumen

Frankfurt, 15. Feb (Reuters) - Der überraschende Rückzug von Starinvestor Warren Buffett beim SAP-Konkurrenten Oracle stößt den Anlegern des Softwarespezialisten sauer auf. Die Aktien verloren am Freitag im vorbörslichen Handel an der New Yorker Börse knapp zwei Prozent. Buffett gab laut einer Pflichtmitteilung bereits im Dezember seinen Oracle-Anteil von 1,15 Prozent auf, den er erst wenige Wochen zuvor erworben hatte. Es ist ungewöhnlich, dass sich der Investor so zügig wieder von seinen Engagements trennt. Manche Aktien hält Buffett seit Jahrzehnten.

Größter Aktionär von Oracle ist der Gründer Larry Ellison mit knapp 32 Prozent, wie aus Daten des Informationsdienstleisters Refinitiv hervorgeht. Oracle-Aktien legten seit Jahresbeginn 14 Prozent zu. Die Titel des deutschen Softwareriesen SAP gewannen im selben Zeitraum knapp acht Prozent. (Reporter: Savio D’Souza, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)