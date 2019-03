MÄRKTE-SAP-Rivale Oracle enttäuscht mit Ausblick

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Der amerikanische SAP-Rivale Oracle hat seine Anleger mit einem zurückhaltenden Geschäftsausblick enttäuscht. Die Aktien rutschten am Freitag um 2,2 Prozent auf 51,87 Dollar ab. Der Softwarekonzern geht davon aus, dass die Umsätze im vierten Quartal um bis zu zwei Prozent fallen oder maximal stabil bleiben könnten. Analysten hatten mit besseren Prognosen gerechnet. Oracle drohe die Bedeutung im Geschäft mit Firmen-Software zu verlieren, erklärten Analysten von JP Morgan. Der Übergang in die Datenwolke, die sogenannte Cloud, gehe langsam und holprig vonstatten. Auch die Analysten des Brokerhauses Wedbush äußerten sich skeptisch. Der Cloud-Prozess stecke noch in den Kinderschuhen.

Im vergangenen Vierteljahr übertraf Oracle dank der Cloud-Geschäfte die Experten-Erwartungen bei Gewinn und Umsatz. Im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 2,75 Milliarden Dollar nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Dies war auch den Folgen der US-Steuerreform geschuldet.

Die Oracle-Aktien gewannen in diesem Jahr bisher knapp 18 Prozent, SAP-Titel legten im selben Zeitraum zwölf Prozent zu. Oracle ist mit einer Marktkapitalisierung von 187 Milliarden Dollar etwas größter als der Walldorfer Konkurrent, der auf umgerechnet 134 Milliarden Dollar kommt.