MÄRKTE-Aktien von Osram verlieren immer mehr Leuchtkraft

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - In Scharen sind die Anleger am Montag aus Osram geflohen. Die im MDax gelisteten Aktien stürzten um über zehn Prozent auf 41,77 Euro ab und notieren damit so niedrig wie zuletzt im Februar 2016. “Die Aktien sind charttechnisch unter Druck geraten, zudem leiden sie unter dem Abverkauf bei Auto- und Techwerten”, sagte ein Händler. Seit Jahresbeginn haben die Aktien mit über 43 Prozent so viel wie kein anderer MDax-Wert verloren. Auslöser des Ausverkaufs war im April die Senkung der Prognose. Analysten hatten seinerzeit bereits auf das maue Autozulieferergeschäft verwiesen. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles