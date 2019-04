MÄRKTE-Fusionsfantasien hieven Osram an die MDax-Spitze

Frankfurt, 01. Apr (Reuters) - Osram-Chef Olaf Berlien hat in einem Interview die Übernahmefantasien um den Autozulieferer angeheizt. Der Kurs der im MDax notierten Osram-Aktien kletterte daraufhin am Montag um bis zu 6,8 Prozent auf 32,76 Euro. Berlien sagte der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”, der Konzern sei in “intensiven Gesprächen” mit den Finanzinvestoren Bain und Carlyle und fügte hinzu: “Wir kommen gut voran.” Ob es zu einem Abschied von der Börse komme, sei aber noch nicht klar.

Mitte Februar ist bekanntgeworden, dass Osram mit den beiden Beteiligungsgesellschaften über eine Übernahme spricht. Der Lichttechnik-Spezialist musste kürzlich erneut seine Geschäftsprognosen zurücknehmen und begründete dies mit einer anhaltenden Marktschwäche der Automobilindustrie.