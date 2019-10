MÄRKTE-Spekulation um neue AMS-Offerte treibt Osram

Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Ein Medienbericht über eine baldige neue Übernahme-Offerte von AMS ermuntert Anleger zum Einstieg bei Osram. Die Aktien des Lichtkonzerns stiegen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 1,8 Prozent auf 39,66 Euro. Die in Zürich notierten Titel des österreichischen Apple-Zulieferers verloren dagegen 2,5 Prozent.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll auf einer AMS-Aufsichtsratssitzung am Freitag über einen weiteren Anlauf beraten werden. Es sei natürlich positiv, dass das Unternehmen weiter an Osram interessiert sei, sagte ein Börsianer. Größere Kursgewinne seien aber erst zu erwarten, wenn ein neues Angebot auf dem Tisch liege. Der Chip-Hersteller war Anfang des Monats mit einer Offerte von 41 Euro je Osram-Aktie gescheitert. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)