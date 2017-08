MÄRKTE 8-Buchmacher Paddy Power unter Druck - Chef geht

Frankfurt/Dublin, 07. Aug (Reuters) - Der Abgang des Firmenchefs hat Paddy Power Betfair am Montag auf ein 13-Monats-Tief gedrückt. Die Aktien des Buchmachers fielen an der Londoner Börse um bis zu 8,6 Prozent auf 7240 Pence und steuerten damit auf den größten Tagesverlust seit fast zwölf Jahren zu. Breon Corcoran gibt die Führung des Unternehmens an Peter Jackson ab, den bisherigen Chef der Großbritannien-Sparte des Finanzdienstleisters WorldPay.

"Der Zeitpunkt ist angesichts des wachsenden regulatorischen Drucks alles andere als Ideal", sagte Analyst David Jennings vom Brokerhaus Davy. Zumal sei die Zusammenführung der Unternehmensteile noch nicht abgeschlossen. Die Firma entstand durch die Fusion der britischen Betfair mit dem irischen Rivalen Paddy Power.

Für das erste Halbjahr gab der Buchmacher außerdem einen 21-prozentigen Anstieg des operativen Gewinns bekannt. Für das Gesamtjahr peilt er ein Ergebnis von umgerechnet 492 bis 514 Millionen Euro an.