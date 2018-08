MÄRKTE-Paddy Power Betfair fallen nach Prognosesenkung

Frankfurt/Dublin, 08. Aug (Reuters) - Aktien des Glücksspiel-Anbieters Paddy Power Betfair sind am Mittwoch nach einer Prognosesenkung unter die Räder gekommen. Die Aktien hielten im Londoner Leitindex mit einem Verlust von 2,6 Prozent die rote Laterne.

Das Unternehmen mit Sitz in Irland rechnet im Gesamtjahr wegen höherer Steuerbelastungen und roter Zahlen in seinem US-Geschäft mit einem niedrigeren Gewinn als bislang. Die Analysten von Investec bekräftigten ihre Verkaufsempfehlung für die Titel. Im dritten Quartal werden ihrer Einschätzung nach die Erlöse rund um die Fußball-Weltmeisterschaft die Ergebnisse aufpolieren, im vierten Quartal sehe es aber viel schwieriger aus. (Reporter: Padraic Halpin, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)