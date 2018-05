MÄRKTE-Buchmacher Paddy Power nach Zahlen auf Talfahrt

Frankfurt, 02. Mai (Reuters) - Ein Gewinnrückgang setzt Paddy Power Betfair zu. Die Aktien des britischen Buchmachers fielen am Mittwoch um bis zu 7,9 Prozent und steuerten auf den größten Tagesverlust seit viereinhalb Jahren zu. In ihrem Sog büßten die Papiere der Konkurrenten GVC und William Hill bis zu 1,3 Prozent ein. Unter anderem wegen höherer Glücksspiel-Steuern sank der Quartalsgewinn von Paddy Power den Angaben zufolge um sechs Prozent. Für das Gesamtjahr sagte das Unternehmen einen Rückgang um bis zu fünf Prozent voraus. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Padraic Halpin, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

