MÄRKTE 9-Pandora nach enttäuschenden Quartalszahlen auf Talfahrt

Kopenhagen, 08. Aug (Reuters) - Der dänische Schmuckhersteller Pandora hat am Dienstag die Anleger mit einem enttäuschenden Quartalsergebnis verprellt. Die Aktien fielen in Kopenhagen um 9,5 Prozent auf 681 Kronen. Damit summiert sich der Kursverlust seit Jahresbeginn bereits auf rund 26 Prozent. Den Skandinaviern macht vor allem das US-Geschäft zu schaffen. "Die Lage des Einzelhandels in den USA bleibt weiterhin schwierig", sagte Firmenchef Anders Colding Friis.

Insgesamt hatte Pandora mit einem operativen Quartalsgewinn von 1,61 Milliarden unter den Schätzungen der Analysten von 1,7 Milliarden Kronen gelegen. Der Umsatz war mit 4,83 Milliarden Kronen ebenfalls niedriger als erwartet ausgefallen. (Reporter: Jacob Gronholt-Pedersen und Stine Jacobsen, bearbeitet von Andrea Lentz, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)