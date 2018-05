MÄRKTE-Aktien der Schmuckfirma Pandora verlieren ihren Charme

Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - Mit einem Ausverkauf reagieren Anleger auf die Geschäftszahlen von Pandora. Die Aktien des für seine “Charms”-Anhänger bekannten Schmuck-Herstellers stürzten an der Börse Kopenhagen um gut zehn Prozent ab.

Der operative Gewinn des gemessen an Stückzahlen weltgrößten Anbieters von Accessoires lag nach Firmenangaben zufolge im ersten Quartal bei umgerechnet 224 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 235 Millionen Euro gerechnet. Pandora verwies auf ein schwächelndes China-Geschäft. Auch in den USA und Großbritannien seien die Verkäufe nicht zufriedenstellend.