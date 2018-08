MÄRKTE-Gewinnwarnung nimmt Aktien von Schmuckfirma Pandora den Charme

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Eine Prognosesenkung brockt Pandora den größten Kurssturz seit sieben Jahren ein. Die Aktien der für ihre “Charms”-Anhänger bekannten Firma fielen am Dienstag in Kopenhagen um gut 20 Prozent auf ein Viereinhalb-Jahres-Tief von 342,90 Kronen. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde bereits rund drei Mal so viele Pandora-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der nach Stückzahlen weltgrößte Schmuck-Hersteller rechnet für das Gesamtjahr nur noch mit einer operativen Gewinnmarge von etwa 32 statt 35 Prozent. Der Umsatz werde wohl nur um vier bis sieben statt sieben bis zehn Prozent wachsen. “Eine weitere Gewinnwarnung wenige Monate nach Anpassung der mittelfristigen Ziele könnte die aktuelle Strategie und die Glaubwürdigkeit des Managements in Frage stellen”, urteilten die Analysten der Berenberg Bank. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Teis Jensen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)