MÄRKTE-Juwelier Pandora erreicht Ziele - Aktie schnellt hoch

Kopenhagen, 06. Jan (Reuters) - Der angeschlagene dänische Juwelier Pandora schafft nach eigenen Angaben seine selbstgesteckten Ziele und erfreut damit seine Aktionäre. Die Papiere schnellten am Montag um fast 13 Prozent in die Höhe. Analysten verwiesen vor allem auf ein besseres Abschneiden des Unternehmens im vierten Quartal. “Das wichtigste ist, dass sie nun damit rechnen, dass die Gewinnmarge am oberen Ende der Prognosespanne liegen dürfte, was eine Überraschung ist”, sagte Per Fogh, Analyst bei der Sydbank.

Pandora sagte einen Rückgang der Erlöse auf vergleichbarer Basis um vier Prozent im Schlussquartal voraus, für das Gesamtjahr sei mit einem Minus von acht Prozent zu rechnen. Erst im November hatte das Unternehmen die Investoren auf einen stärkeren Rückgang der Erlöse vorbereitet und damit Sorgen geschürt, dass auch die Gewinnprognose gesenkt wird. Der Juwelier hat unter anderem mit den Unruhen in Hongkong zu kämpfen. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)