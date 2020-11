MÄRKTE-Enttäuschender Ausblick lastet auf PayPal-Aktien

Bangalore, 03. Nov (Reuters) - Anleger reagieren mit Enttäuschung auf den Ausblick des US-Online-Zahlungsdienstes PayPal. Die Aktien gaben am Dienstag im vorbörslichen US-Handel knapp vier Prozent nach.

Das Unternehmen profitiert zwar von der Corona-Pandemie, in der viel mehr Menschen im Internet bestellen, und steigerte Gewinn und Umsatz kräftig. Für das laufende vierte Quartal sagte es aber weniger Gewinn voraus als von Analysten erwartet. Firmenchef Dan Schulman begründete das mit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Konjunktur. Dazu komme die US-Wahl sowie die Furcht vor sozialen Unruhen.

Dennoch hoben mehrere Brokerhäuser ihre Kursziele für PayPal an. Die Zahlen zum dritten Quartal bestätigten, dass das Unternehmen von der zunehmenden Beliebtheit des Onlinegeschäfts in der Pandemie profitiere, schrieben Experten von Evercore ISI. (Reporter: Amal S und Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)