MÄRKTE-Branchendaten geben PC-Herstellern Auftrieb

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Ein anziehender PC-Absatz ermuntert Anleger zum Einstieg bei Herstellern wie Dell oder Hewlett-Packard. Die Aktien der beiden US-Anbieter von Desktop-Rechnern und Laptops stiegen am Freitag um bis zu ein Prozent.

Dem Branchendienst Gartner zufolge stieg der PC-Absatz im zweiten Quartal um 1,5 Prozent auf 63 Millionen Einheiten. Konkurrent IDC kommt sogar auf ein Plus von 4,7 Prozent auf 64,9 Millionen Rechner. Das Plus speise sich unter anderem aus Nachhol-Effekten, da sich der Angebotsengpass bei Prozessoren entspanne, sagte Gartner-Expertin Mikako Kitagawa. Außerdem hätten Firmen wegen der drohenden Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren Lieferungen vorgezogen. (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)