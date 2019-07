MÄRKTE-Höheres Gewinnziel beflügelt Fachverlag Pearson

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Ein optimistischerer Ausblick ermuntert Anleger zum Einstieg bei Pearson. Die Aktien des weltgrößten Fachverlags stiegen am Freitag in London um bis zu 8,5 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit rund zwei Jahren zu.

Das Unternehmen steigerte den Angaben zufolge seinen Gewinn im ersten Halbjahr auf 13,2 von 8,2 Pence je Aktie. Auf dieser Basis peilt es für das Gesamtjahr nun einen Überschuss von 57,5 bis 63 an nach bislang 55,5 bis 61 Pence. Analyst Harry Read von der Investmentbank Liberum äußerte sich jedoch skeptisch zu den Aussichten für Pearson. Wegen der wachsenden Konkurrenz durch Cengage in den USA seien bei Pearson weitere Restrukturierungen notwendig. Der britische Konzern hatte sein Sparprogramm in Januar verschärft.