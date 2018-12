MÄRKTE-Anleger hoffen nach Elliott-Einstieg bei Pernod auf höhere Margen

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Elliott hat den Aktienkurs des französischen Spiritousenherstellers Pernod am Mittwoch beflügelt. Die Papiere des Herstellers von Absolut Vodka und Chivas Regal Scotch kletterten um 4,3 Prozent und notierten mit 146,60 Euro so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr. Mit Elliott an Bord könne ein stärkeres Augenmerk auf die künftige Margenentwicklung gelegt werden, sagten die Analysten von Jefferies.

Elliott hat eine Beteiligung von etwas mehr als 2,5 Prozent bei den Franzosen aufgebaut, wie am Mittwoch bekannt wurde. Nach eigenen Angaben hat sich der US-Hedgefonds bereits mit Pernod-Chef Alexandre Ricard getroffen. Operative Verbesserungen hätten sich bei Pernod noch nicht ausreichend in den Margen niedergeschlagen, teilte Elliott mit. Auch die Ausbeute bei Fusionen und Übernahmen (M&A) sei bislang enttäuschend.