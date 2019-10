MÄRKTE-Blauer Diamant lässt Aktie von Petra Diamonds glänzen

Frankfurt, 07. Okt (Reuters) - Die geplante Auktion eines blauen Diamanten ermuntert Anleger zum Einstieg bei Petra Diamonds. Die Aktien des Edelstein-Schürfers stiegen am Montag in London um bis zu 9,4 Prozent auf 6,9 Pence. Dem Unternehmen zufolge wurde dieser seltene, gut 20 Karat (etwa vier Gramm) schwere Edelstein im September in der südafrikanischen Cullinan-Mine gefunden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

