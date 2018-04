MÄRKTE-Glänzende Bilanz verhilft Petra Diamonds zu Kurssprung

Frankfurt, 23. Apr (Reuters) - Ein Umsatzsprung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Petra Diamonds. Die Aktien des Edelstein-Schürfers stiegen am Montag in London um bis zu 6,6 Prozent. Dank häufigerer Diamantenfunde stieg der Quartalserlös den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 119,1 Millionen Dollar. (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

