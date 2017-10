MÄRKTE-Pfund Sterling auf 12-Monats-Hoch - Zinserhöhung erwartet

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - In Erwartung einer baldigen Zinserhöhung in Großbritannien decken sich Anleger mit Pfund Sterling ein. Die Währung verteuerte sich am Donnerstagmittag binnen Minuten um mehr als einen US-Cent und kostete mit 1,3335 Dollar so viel wie zuletzt vor einem Jahr.

Die Bank von England (BoE) tastete bei ihrer Sitzung den Leitzins zwar nicht an. Bei einer anhaltend hohen Inflation und einem weiteren Wirtschaftswachstum sei eine Anhebung "in den kommenden Monaten" allerdings wahrscheinlich. "Gegen eine Straffung der Geldpolitik spricht nach unserer Auffassung aber vor allem die große Verunsicherung im Kontext der konzeptlosen Vorgehensweise der Briten bei den laufenden Brexit-Verhandlungen", schrieben die Analysten der BayernLB in einem Kommentar.