MÄRKTE-Mays Brexit-Grundsatzrede setzt Pfund zu

Frankfurt, 22. Sep (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May hat Pfund-Anleger am Freitag mit ihrer Brexit-Grundsatzrede weitgehend kalt gelassen. Die britische Währung fiel zwar zeitweise bis auf 1,3493 Dollar von zuvor 1,3550 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit drei Wochen. Anschließend machte das Pfund seine Verluste aber während der Rede in Florenz wieder nahezu wett. Börsianer äußerten sich enttäuscht. “May hat hinsichtlich der an sie gestellten Erwartungen offensichtlich nicht geliefert”, sagte Kathleen Brooks vom Handelshaus City Index. Konkrete Aussagen zu den finanziellen Verpflichtungen gegenüber der EU sei sie schuldig geblieben.

Kurz vor Redebeginn hatte die Zeitung “Telegraph” berichtet, dass der Ausstieg aus der EU früher erfolgen könnte. Zum Zeitplan betonte May allerdings, dass Großbritannien die EU wie geplant im März 2019 verlassen werde. Die Brexit-Verhandlungen könnten sich möglicherweise bis zu diesem Termin hinziehen. Danach wäre eine Übergangszeit von etwa zwei Jahren zu erwarten.

Am Aktienmarkt sorgte der Pfund-Rückgang für Erleichterung: der Auswahlindex “Footsie” zog um 0,7 Prozent auf 7313 Punkte an. Spekulationen auf eine baldige Leitzinserhöhung der Bank of England (BoE) hatten das Pfund vergangene Woche auf über 1,36 Dollar getrieben. Damit war es so teuer wie zuletzt am Tag nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016. Ein Anziehen der britischen Währung verteuert Waren des Landes im Ausland und beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Firmen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)