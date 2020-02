MÄRKTE-Pfund schwächer - Erhoffte Fiskalhilfen bleiben aus

Frankfurt, 27. Feb (Reuters) - Pfund-Anleger verabschieden sich mehr und mehr von der Hoffnung auf staatliche Konjunkturhilfen. Die britische Devise verlor am Donnerstag 0,2 Prozent auf 1,2884 Dollar.

Nach einem Bericht der “Financial Times” haben Beamte des britischen Finanzministeriums ihrem neuen Chef Rishi Sunak klargemacht, dass es keine Möglichkeit gibt, die öffentlichen Ausgaben so schnell wie von Premierminister Boris Johnson gewünscht hochzufahren bei gleichzeitig niedrigen Steuern und der Einhaltung strikterer Vorgaben für eine Kreditaufnahme der Behörde. Aus diesem Grund könne es sein, dass Finanzminister Sunak geplante fiskalpolitische Lockerungen auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschiebt. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket hatte das Pfund in den vergangenen Wochen angetrieben, trotz der Befürchtungen, dass Großbritannien bis Ende des Jahres kein Handelsabkommen mit der Europäischen Union abschließen könnte. “Kein großer fiskalischer Wurf bedeutet, dass bei einem Konjunktureinbruch die Geldpolitik die Bürde der Wiederbelebung auf sich nehmen muss”, sagte Stratege Marshall Gittler von der Analysefirma BDSwiss.

Am Geldmarkt wird zunehmend auf eine Zinssenkung der Bank of England gesetzt. Bis August rechnen Marktteilnehmer demnach mit einem Absenken der Zinsen um 25 Basispunkte. (Reporter: Olga Cotaga, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)