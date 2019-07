MÄRKTE-Konjunkturdaten helfen Pfund Sterling etwas

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Ein überraschend starkes Wirtschaftswachstum in Großbritannien ermuntert einige Anleger zum Einstieg in das Pfund Sterling. Die Währung verteuert sich auf 1,2477 von zuvor 1,2465 Dollar. Damit notiert das Pfund aber immer noch auf dem Niveau vom Frühjahr 2017. Dem Nationalen Statistikbüro zufolge wuchs die britische Industrieproduktion im Mai zum Vormonat um 0,3 Prozent. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet.

Der kursbestimmende Faktor für das Pfund bleibe aber der Brexit, sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Zwar werde das Ergebnis des Zweikampfs zwischen Außenminister Jeremy Hunt und seinem Vorgänger Boris Johnson um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May erst in zwei Wochen bekanntgegeben. “Doch der Markt hat sich längst auf ‘BoJo’ und damit ein gestiegenes No-Deal-Brexitrisiko eingestellt.” Ein chaotischer EU-Ausstieg Großbritanniens spiegele sich aber noch nicht angemessen im Pfund-Kurs wider. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)