MÄRKTE-Brexit- und Impfstoff-Hoffnungen geben Pfund Auftrieb

Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Einigung im Brexit-Streit und eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise decken sich Anleger mit Pfund Sterling ein. Die britische Währung stieg am Montag um bis zu 0,7 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 1,3381 Dollar.

Großbritannien und die EU setzten ihre Verhandlungen über die künftigen Beziehungen fort. Für die Verabschiedung eines Freihandelsabkommens sei die Zeit aber zu knapp, gab Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann zu Bedenken. “Egal, was am Verhandlungstisch rauskommt, es kann am 31. Dezember kein geordnetes Ende der Übergangsperiode geben. Es geht in Wahrheit nur darum, ob es eine weitere Verlängerung gibt. Die Chance dafür steht gut, denke ich. Gerade weil jedermann so schrecklich unvorbereitet ist.”

Die britische Regierung will noch vor Weihnachten mit den ersten Coronavirus-Impfungen beginnen und hofft auf eine Normalisierung des Lebens nach Ostern. Mit AstraZeneca hatte zuvor ein weiteres Unternehmen einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs bekanntgegeben.