MÄRKTE-Waldbrand in Kalifornien - Aktien des Stromkonzerns PG&E fallen

Frankfurt, 25. Okt (Reuters) - Ein Waldbrand in Kalifornien setzt die Aktien des insolventen US-Stromerzeugers PG&E unter Druck. Sie gaben am Freitag im vorbörslichen Handel mehr als 30 Prozent nach und dürften auf dem niedrigsten Stand seit mindestens neun Monaten in den Handel starten. Das Feuer brach direkt neben einem beschädigten Hochspannungsleitungsmast des Unternehmens im nordkalifornischen Weinanbaugebiet aus, wie PG&E und die Feuerwehr mitteilten. 2000 Menschen mussten am Donnerstag ihre Häuser verlassen. Unklar ist, ob der Schaden am Mast oder eine defekte Leitung das Feuer verursachten. Die Ermittlungen liefen noch.

PG&E hatte einige Stromleitungen in der Region vorsorglich abgeschaltet, weil starker Wind vorhergesagt war. Die Hochspannungsleitungen seien jedoch weiter in Betrieb gewesen, erklärte das Unternehmen. Sie seien als robust genug für die vorhergesagten Wetterbedingungen eingestuft gewesen.

Das Unternehmen wird verantwortlich gemacht für mehrere große Waldbrände in Kalifornien, darunter auch ein Brand vom November 2018, der als “Camp Fire” bezeichnet wurde. Damals hatten Waldbrände die Kleinstadt Paradise im Norden Kaliforniens zerstört, 86 Menschen starben. Das Feuer gehört damit zu den Flächenbränden in den USA mit den meisten Todesopfern. PG&E meldete schließlich im Januar Insolvenz an, weil es sich wegen der Brände in den Jahren 2017 und 2018 Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe gegenübersah. Das Unternehmen ist der größte Versorger in den USA und versorgt mehr als sechs Millionen Haushalte im Norden Kaliforniens mit Strom und Gas. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)