MÄRKTE-Enttäuschende Zahlen schicken Philips auf Talfahrt

Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Der Gewinnanstieg bei Philips überzeugt die Anleger nicht. Die Aktien der niederländischen Medizintechnik-Firma fielen am Montag um bis zu 4,8 Prozent und steuerten auf den größten Tagesverlust seit einem knappen Dreiviertel Jahr zu.

Kopfschmerzen bereit Investoren das überraschend schwache Abschneiden im Geschäft mit Geräten für Endverbraucher, betonten die Analysten der Investmentbank Liberum in einem Kommentar. "Dies war der Wachstumstreiber in den vergangenen Jahren." Diese Sparte wuchs im abgelaufenen Quartal um 2,1 Prozent.