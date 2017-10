MÄRKTE-Anleihen und Aktien aus Portugal nach S&P-Hochstufung beliebt

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Die Hochstufung des Länderratings für Portugal sorgt für Freude bei Anlegern. Sie deckten sich am Montag mit portugiesischen Aktien ein und schickten die Börse in Lissabon auf Höhenflug. Der Leitindex PSI 20 kletterte um zwei Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 5306 Punkten. Unter den größten Gewinnern waren mit einem Plus von sieben Prozent die Titel des Bankhauses BPC Millennium, das Insidern zufolge im Rennen ist um das Polen-Geschäft der Deutschen Bank.

Auch portugiesische Staatsanleihen standen hoch im Kurs, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) die Kreditwürdigkeit Portugals am Freitag auf “BBB-” angehoben hatte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel daher auf 2,568 Prozent, das war der tiefste Stand seit Januar 2016.

S&P gab Portugal mit der Bonitätsanhebung nach mehr als fünf Jahren das Gütesiegel “Investment Grade” zurück. Die beiden anderen Agenturen Moody’s und Fitch sehen Portugal dagegen noch im Ramschbereich, in dem ein Investment als spekulativ gilt. (Reporter: Patricia Uhlig und Dhara Ranasinghe redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)