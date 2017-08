MÄRKTE 7-Schwacher Ausblick drückt PostNL auf Zwölf-Monats-Tief

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Ein enttäuschender Ausblick hat PostNL am Montag auf Talfahrt geschickt. Die Aktien des niederländischen Brief- und Paketzustellers brachen an der Amsterdamer Börse um bis zu 7,2 Prozent ein und waren mit 3,77 Euro so billig wie zuletzt vor etwa einem Jahr.

Das Unternehmen peilt für das Gesamtjahr einen operativen Gewinn am unteren Ende der von 220 bis 260 Millionen Euro reichenden Spanne an. Grund für den zurückhaltenderen Ausblick seien Belastungen durch Auflagen der Wettbewerbsbehörden. Im zweiten Quartal blieb der Umsatz mit 836 Millionen Euro hinter den Markterwartungen zurück. Das Betriebsergebnis traf mit 46 Millionen Euro die Prognosen der Analysten.