MÄRKTE-"Cadbury"-Mutter Premier Foods nach Zahlen gefragt

Frankfurt, 20. Apr (Reuters) - Hamsterkäufe bescheren Premier Foods den größten Kurssprung seit vier Jahren. Die Aktien des britischen Anbieters von “Cadbury”-Schokolade und “Batchelors”-Fertiggerichten stiegen am Montag um bis zu 30 Prozent auf 42,55 Pence. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits fast vier Mal so viele Premier-Foods-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Vorläufigen Berechnungen zufolge stieg der Umsatz im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent. Allein im März habe das Plus bei gut zehn Prozent gelegen. Zwar normalisiere sich die Nachfrage wieder, wegen der Coronavirus-Restriktionen und der Schließung von Lokalen könne aber in den kommenden Monaten mit einem anhaltend robusten Absatz gerechnet werden.

Zusätzlichen Schub erhielten die Titel von der Fusion zweier Programme für eine betriebliche Altersvorsorge. Damit komme man dem geplanten Verkauf dieser Verpflichtungen an einen Spezialversicherer näher. Das bedeute geringere Zuschüsse und mache Premier Foods für Investoren attraktiver, schrieben die Analysten vom Brokerhaus Peel Hunt.