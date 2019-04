MÄRKTE-Fusionsfantasien beflügeln Aktien von ProSiebenSat.1

Frankfurt/München, 03. Apr (Reuters) - Spekulationen auf eine nahende Übernahme treiben die Aktien von ProSiebenSat.1 in die Höhe. Die Papiere der TV-Senderkette legten am Mittwoch um bis zu vier Prozent zu und gehörten zu den Spitzenreitern im Nebenwerte-Index MDax. Genährt wurden diese Spekulationen von Äußerungen des italienischen Medienkonzerns Mediaset. Das Unternehmen des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi prüft nach Aussagen seines Chefs Fedele Confalonieri weiterhin eine grenzüberschreitende Fusion. Mediaset hat wiederholt derartige Überlegungen geäußert, ohne dass konkrete Schritte folgten.

Eine ProSiebenSat.1-Sprecherin verwies am Mittwoch auf die Medienallianz, in der beide Senderketten und weitere europäische TV-Konzerne seit mehreren Jahren kooperieren. Dies sei für ProSiebenSat.1 die bevorzugte Art der Zusammenarbeit. Ein Börsianer sagte, ProSiebenSat.1 gelte angesichts des geschrumpften Börsenwertes seit längerem als Übernahmekandidat. In den vergangenen zwölf Monaten sank die Marktkapitalisierung um mehr als die Hälfte auf aktuell rund drei Milliarden Euro.